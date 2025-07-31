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Курс валют на 31 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США уменьшился на две копейки, а по евро – на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.07.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,77 (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,15 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,28 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,72 грн
|Евро
|48,37/48,63 грн
|Злотый
|11,32/11,46 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|47,70/48,70
|Ощадбанк
|41,50/41,95
|47,80/48,70
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,40/49,10
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,00/48,50
|10,50/11,50
|Райффайзен
|41,57/41,85
|47,60/48,25
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.