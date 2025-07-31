Курс валют на 31 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США уменьшился на две копейки, а по евро – на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.07.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,77 (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,15 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,28 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,72 грн Евро 48,37/48,63 грн Злотый 11,32/11,46 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 47,70/48,70 Ощадбанк 41,50/41,95 47,80/48,70 9,70/10,40 ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,25/11,55 Укргазбанк 41,50/41,95 48,00/48,50 10,50/11,50 Райффайзен 41,57/41,85 47,60/48,25

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля и в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.