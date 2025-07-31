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Курс валют на 31 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США зменшився на дві копійки, а щодо євро – на сім копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31.07.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,77 (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,15 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,28 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,65/41,72 грн
|Євро
|48,37/48,63 грн
|Злотий
|11,32/11,46 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 31 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|47,70/48,70
|Ощадбанк
|41,50/41,95
|47,80/48,70
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,40/49,10
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,00/48,50
|10,50/11,50
|Райффайзен
|41,57/41,85
|47,60/48,25
Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.