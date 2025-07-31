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Курс валют на 31 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долари, євро
НБУ встановив офіційний курс на четвер. / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США зменшився на дві копійки, а щодо євро – на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31.07.2025 (четвер).

Курс долара

  • 1 долар США – 41,77 (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,15 грн (-7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,28 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,65/41,72 грн  
Євро 48,37/48,63 грн
Злотий 11,32/11,46 грн  

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 31 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,35/41,95 47,70/48,70
Ощадбанк 41,50/41,95 47,80/48,70 9,70/10,40
ПУМБ 41,50/42,10 48,40/49,10 11,25/11,55
Укргазбанк 41,50/41,95 48,00/48,50 10,50/11,50
Райффайзен 41,57/41,85 47,60/48,25

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня та на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Ковальчук