- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Курс валют на 4 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на тринадцать копеек, установив новый исторический максимум, в то же время стоимость евро не изменилась.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 4.11.2026 ( среда ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,66 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,05 грн (+0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,00/ 46,40
|Евро
|51,50/ 52,00
|Злотый
|11,70/ 11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 4 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,50/46,10
|50,70/51,70
|11,30/ 11,80
|Ощадбанк
|45,40/ 46,20
|51,00/ 51,90
|11,30/ 11,80
|ПУМБ
|45,60/ 46,20
|51,00/ 51,70
|11,30/ 11,80
|Укргазбанк
|45,40/ 46,20
|51,00/ 51,90
|11,30/ 11,80
|Райффайзен
|45,40/45,99
|50,70/51,60
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.