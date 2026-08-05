Курс валют на 5 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне упал на три копейки, в то же время евро подешевело на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.08.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 44,75 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,44 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11, 97 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,43/44,94 Евро 51,21/51,80 Злотый 11,69/12,06

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,30/44,90 50,90/51,90 11,80/12,30 Ощадбанк 44,60/44,77 51,35/51,59 ПУМБ 44,50/45,10 51,20/51,90 11,70/12,00 Укргазбанк 44,50/45,00 51,30/51,90 11,30/12,20 Райффайзен 44,45/44,85 51,35/51,79 11,30/12,30

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.