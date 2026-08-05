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Курс валют на 5 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне упал на три копейки, в то же время евро подешевело на десять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.08.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,75 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,44 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11, 97 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,43/44,94
|Евро
|51,21/51,80
|Злотый
|11,69/12,06
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 5 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/44,90
|50,90/51,90
|11,80/12,30
|Ощадбанк
|44,60/44,77
|51,35/51,59
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,20/51,90
|11,70/12,00
|Укргазбанк
|44,50/45,00
|51,30/51,90
|11,30/12,20
|Райффайзен
|44,45/44,85
|51,35/51,79
|11,30/12,30
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.