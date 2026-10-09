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Курс валют на 9 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на 9 октября / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевело на две восемь копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.10.2026 ( пятница ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,85 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,13 грн (-2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,44 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,90/ 45,04
Евро 49,60/ 50,85
Злотый 11,50/ 11,70

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,60/45,20 49,65/50,65 11,00/ 11,60
Ощадбанк 44,70/ 45,25 50,10/ 50,70 11,00/ 11,60
ПУМБ 44,80/ 45,30 50,30/51,00 11,00/ 11,60
Укргазбанк 44,70/ 45,25 50,10/50,70 11,00/ 11,60
Райффайзен 44,33/45,51 49,52/51,20

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.

Автор:
Светлана Манько

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