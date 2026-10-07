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Lacoste уволила гендиректора перед самым показом в Париже: кто снова возглавил компанию

Lacoste
Lacoste сменила руководителя перед показами в Париже / Depositphotos

Французский теннисный и лайфстайл-бренд Lacoste неожиданно уволил своего генерального директора Эрика Валлата незадолго до последнего парижского показа мод компании, состоявшегося в конце прошлой недели.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Причины и обстоятельства кадровых изменений

Эрик Валлат, ранее возглавлявший производителя элитных алкогольных напитков Remy Cointreau, вступил в должность генерального директора в июне 2025 года.

Его назначение имело целью реализацию стратегии премиализации бренда, которая предусматривала продвижение продукции на более высокий рынок и постепенное сокращение низкорентабельных оптовых продаж.

Спикер компании с логотипом крокодила официально подтвердил отставку топ-менеджера, отметив, что бренд и в дальнейшем будет придерживаться избранной стратегии, опирающейся на надежные фундаментальные принципы, однако конкретных причин кадровых изменений не уточнил.

Возвращение бывшего руководителя

После ухода Валлата управление компанией снова перешло к Тьерри Гиберту. Он успешно руководил брендом в течение десяти лет, прежде чем передать полномочия бывшему руководителю.

Помимо возвращения на должность генерального директора, Гиберт также занимает должность главы Maus Freres — швейцарской материнской компании, которой принадлежит Lacoste.

По словам источников, знакомых с ситуацией, нынешние финансовые показатели бренда не стали причиной увольнения Валлата.

Закрытая компания уверенно движется к достижению своей стратегической цели — выходу на уровень 4 миллиардов евро годовых продаж в период между 2028 и 2030 годами.

Напомним, итальянский дом моды Dolce & Gabbana официально подтвердил отставку своего соучредителя Стефано Габбаны с административных должностей. Дизайнер покинул кресло главы правления модного дома и аналогичную должность в контролирующей холдинговой компании еще 1 января.

Автор:
Татьяна Бессараб

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