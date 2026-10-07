Lacoste звільнила гендиректора перед самим показом у Парижі: хто знову очолив компанію

Французький тенісний та лайфстайл-бренд Lacoste несподівано звільнив свого генерального директора Еріка Валлата незадовго до останнього паризького показу мод компанії, який відбувся наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Причини та обставини кадрових змін

Ерік Валлат, який раніше очолював виробника елітних алкогольних напоїв Remy Cointreau, обійняв посаду генерального директора у червні 2025 року.

Його призначення мало на меті реалізацію стратегії преміалізації бренду, що передбачала просування продукції на вищий ринок та поступове скорочення низькорентабельних оптових продажів.

Речник компанії з логотипом крокодила офіційно підтвердив відставку топменеджера, зазначивши, що бренд і надалі дотримуватиметься обраної стратегії, яка спирається на надійні фундаментальні принципи, проте конкретних причин кадрових змін не уточнив.

Повернення колишнього керівника

Після відходу Валлата управління компанією знову перейшло до Тьєррі Гіберта. Він успішно керував брендом протягом десяти років, перш ніж передати повноваження колишньому очільнику.

Окрім повернення на посаду генерального директора, Гіберт також обіймає посаду голови Maus Freres — швейцарської материнської компанії, якій належить Lacoste.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, нинішні фінансові показники бренду не стали причиною звільнення Валлата.

Закрита компанія наразі впевнено рухається до досягнення своєї стратегічної мети — виходу на рівень 4 мільярдів євро річних продажів у період між 2028 та 2030 роками.

Нагадаємо, італійський дім моди Dolce & Gabbana офіційно підтвердив відставку свого співзасновника Стефано Габбани з адміністративних посад. Дизайнер залишив крісло голови правління модного дому та аналогічну посаду в контролюючій холдинговій компанії ще 1 січня.