Лазерный тренажер для гранатометчиков: Минобороны допустило к эксплуатации новую систему

Минобороны допустило к эксплуатации отечественную систему лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что эти современные лазерные тренажеры являются эффективным инструментом подготовки гранатометчиков, которые обучаются стрелять из РПГ-7.

Тренажер выполнен в форме имитационного боеприпаса, крепящегося к гранатомету. С его помощью можно поражать условные цели на том же расстоянии, что и при стрельбе из РПГ-7.

Имитатор позволяет отрабатывать подготовку к ведению огня, прицеливание, выстрел, соблюдение мер безопасности во время стрельбы. Тренажер имеет функцию имитации поражения реактивной струей.

Устройство также поддерживает взаимодействие с другими типами тренажеров, что позволяет интегрировать его в комплексные обучающие решения.

Напомним, в июне 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 100 изготовлено отечественными производителями. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.