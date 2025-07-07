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Украинские военные получили новейшее пехотное вооружение и оптику отечественного производства

Минобороны
Украинские военные получили новейшее пехотное вооружение / Минобороны

В первой половине 2025 года арсенал украинской пехоты пополнился новыми образцами вооружения, боеприпасов и оптических средств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Речь идет, прежде всего, о стрелковом оружии и гранатометах отечественного производства. которые активно применяет противник.

К вооружению также добавлен новый образец украинского автоматического гранатомета калибра 40 мм. Он расширит возможности подразделений при поражении живой силы и техники противника, особенно в условиях обороны.

Кроме оружия кодификацию прошли новые типы боеприпасов — как под натовские калибры, так и советского образца. Речь идет о патронах для крупнокалиберных пулеметов, снайперских и штурмовых винтовок, а также для гранатометов.

Важным дополнением стали современные оптические средства: тепловизионные прицелы для стрелкового оружия и пулеметов, а также новые устройства для разминирования. Последние позволяют не только обнаруживать взрывоопасные предметы, но и точно отмечать их в боевой обстановке.

В Минобороны подчеркивают: новые образцы вооружения и техники повышают боеспособность украинской армии и отвечают реальным потребностям войны, в частности, современной тактике ближнего боя, противодействию дронам и разминированию на фронте.

В июне 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 100 изготовлены отечественными производителями. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.

Автор:
Татьяна Гойденко