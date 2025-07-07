Українські військові отримали новітнє піхотне озброєння та оптику вітчизняного виробництва

У першій половині 2025 року арсенал української піхоти суттєво поповнився новими зразками озброєння, боєприпасів та оптичних засобів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Йдеться передусім про стрілецьку зброю та гранатомети вітчизняного виробництва. Допуск до експлуатації у військах отримали, зокрема, три модифікації гладкоствольних помпових рушниць 12 калібру, які стануть в пригоді піхотинцям у бою в щільній міській забудові, окопах та інших умовах ближнього бою. Крім того, такі рушниці вже довели свою ефективність у протидії дронам-камікадзе, які активно застосовує противник.

До озброєння також додано новий зразок українського автоматичного гранатомета калібру 40 мм. Він розширить можливості підрозділів при ураженні живої сили та техніки противника, особливо в умовах оборони.

Окрім зброї, кодифікацію пройшли нові типи боєприпасів — як під натівські калібри, так і радянського зразка. Йдеться про патрони для великокаліберних кулеметів, снайперських і штурмових гвинтівок, а також для гранатометів.

Важливим доповненням стали сучасні оптичні засоби: тепловізійні приціли для стрілецької зброї й кулеметів, а також новітні пристрої для розмінування. Останні дають змогу не лише виявляти вибухонебезпечні предмети, а й точно позначати їх у бойовій обстановці.

У Міноборони підкреслюють: нові зразки озброєння та техніки підвищують боєздатність української армії та відповідають реальним потребам війни, зокрема сучасній тактиці ближнього бою, протидії дронам і розмінуванню на фронті.

Додамо, у червні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.