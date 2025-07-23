Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,20

49,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лазерний тренажер для гранатометників: Міноборони допустило до експлуатації новітню систему

сучасні лазерні тренажери
Українські гранатометники тренуватимуться з новим лазерним комплексом / Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. 

Як пише Delo.ua, з посиланням на пресслужбу оборонного відомства, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. 

Зазначається, що ці сучасні лазерні тренажери є ефективним інструментом для підготовки гранатометників, які навчаються стріляти з РПГ-7.

Тренажер виконано у формі імітаційного боєприпасу, що кріпиться до гранатомета. За його допомогою можна уражати умовні цілі на тій самій відстані, що й при стрільбі з РПГ-7.  

Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

Нагадаємо, у червні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.

Автор:
Тетяна Бесараб