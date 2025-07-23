Лазерний тренажер для гранатометників: Міноборони допустило до експлуатації новітню систему

Міноборони допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників.

Як пише Delo.ua, з посиланням на пресслужбу оборонного відомства, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що ці сучасні лазерні тренажери є ефективним інструментом для підготовки гранатометників, які навчаються стріляти з РПГ-7.

Тренажер виконано у формі імітаційного боєприпасу, що кріпиться до гранатомета. За його допомогою можна уражати умовні цілі на тій самій відстані, що й при стрільбі з РПГ-7.

Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

Нагадаємо, у червні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. Про це повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.