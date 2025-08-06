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Лечение и реабилитация освобожденных из плена: правительство приняло новые правила

ВСУ, военные, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Правительство приняло постановление, усовершенствующее лечение, реабилитацию и адаптацию украинцев, освобожденных из российского плена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Реабилитация и адаптация бывших пленников

Правительство приняло постановление, усовершенствующее систему помощи украинцам, освобожденным из российского плена.

Документ предусматривает:

  • более четкие требования к медицинским осмотрам бывших пленников для определения состояния здоровья и обеспечения максимально эффективного лечения;
  • комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на возвращение человека к полноценной жизни;
  • расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
  • усиление социально-административной поддержки – помощь в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в учреждениях, где проходит лечение.

Кроме того, на уровне министерства готовятся соответствующие изменения в приказы относительно приравнивания травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.

Автор:
Ольга Опенько