Лечение и реабилитация освобожденных из плена: правительство приняло новые правила

Правительство приняло постановление, усовершенствующее лечение, реабилитацию и адаптацию украинцев, освобожденных из российского плена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Реабилитация и адаптация бывших пленников

Правительство приняло постановление, усовершенствующее систему помощи украинцам, освобожденным из российского плена.

Документ предусматривает:

более четкие требования к медицинским осмотрам бывших пленников для определения состояния здоровья и обеспечения максимально эффективного лечения;

бывших пленников для определения состояния здоровья и обеспечения максимально эффективного лечения; комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий , направленных на возвращение человека к полноценной жизни;

, направленных на возвращение человека к полноценной жизни; расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;

за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений; усиление социально-административной поддержки – помощь в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в учреждениях, где проходит лечение.

Кроме того, на уровне министерства готовятся соответствующие изменения в приказы относительно приравнивания травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.