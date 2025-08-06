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Лечение и реабилитация освобожденных из плена: правительство приняло новые правила
Правительство приняло постановление, усовершенствующее лечение, реабилитацию и адаптацию украинцев, освобожденных из российского плена.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.
Реабилитация и адаптация бывших пленников
Правительство приняло постановление, усовершенствующее систему помощи украинцам, освобожденным из российского плена.
Документ предусматривает:
- более четкие требования к медицинским осмотрам бывших пленников для определения состояния здоровья и обеспечения максимально эффективного лечения;
- комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на возвращение человека к полноценной жизни;
- расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений;
- усиление социально-административной поддержки – помощь в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в учреждениях, где проходит лечение.
Кроме того, на уровне министерства готовятся соответствующие изменения в приказы относительно приравнивания травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя.
Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.