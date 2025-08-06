Лікування та реабілітація звільнених з полону: уряд ухвалив нові правила

Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію українців, звільнених з російського полону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Реабілітація та адаптація колишніх полонених

Уряд ухвалив постанову, що вдосконалює систему допомоги українцям, звільненим з російського полону.

Документ передбачає:

чіткіші вимоги до медичних оглядів колишніх полонених для визначення стану здоров’я та забезпечення максимально ефективного лікування;

колишніх полонених для визначення стану здоров’я та забезпечення максимально ефективного лікування; комплекс лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів , спрямованих на повернення людини до повноцінного життя;

, спрямованих на повернення людини до повноцінного життя; розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;

за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ; посилення соціально-адміністративної підтримки – допомогу в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в закладах, де проходить лікування.

Крім того, на рівні міністерства готуються відповідні зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.

Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.