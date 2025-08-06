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Лікування та реабілітація звільнених з полону: уряд ухвалив нові правила
Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює лікування, реабілітацію та адаптацію українців, звільнених з російського полону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Реабілітація та адаптація колишніх полонених
Уряд ухвалив постанову, що вдосконалює систему допомоги українцям, звільненим з російського полону.
Документ передбачає:
- чіткіші вимоги до медичних оглядів колишніх полонених для визначення стану здоров’я та забезпечення максимально ефективного лікування;
- комплекс лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів, спрямованих на повернення людини до повноцінного життя;
- розширення мережі закладів відновлення за рахунок центрів реінтеграції Міноборони, МВС, СБУ, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ;
- посилення соціально-адміністративної підтримки – допомогу в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в закладах, де проходить лікування.
Крім того, на рівні міністерства готуються відповідні зміни до наказів щодо прирівнювання травм, отриманих захисниками в полоні, до травм, отриманих на полі бою.
Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.