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Логистика дорожает до $80 за тонну: какие убытки угрожают агросектору Украины

зерно
Зерновой экспорт Украины упал на 22% / Depositphotos

Украинские агропроизводители могут ежегодно дополнительно тратить около $2,4 млрд из-за ограничений морского экспорта. Стоимость альтернативной транспортировки продукции достигает $80 за тонну, а общий дополнительный ущерб агросектору может составить $7,5 млрд за маркетинговый год.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По словам министра, альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать возможности черноморских портов. Из-за использования других путей транспортировки агропроизводители вынуждены тратить дополнительно $50–70 на каждую тонну продукции. В отдельных случаях эта сумма составляет $80.

По оценкам ведомства, совокупная дополнительная нагрузка на агросектор из-за логистических ограничений может составить около $2,4 млрд ежегодно. Если учесть другие потери, связанные с ограничением экспорта, общая сумма дополнительных убытков может достигнуть $7,5 млрд за маркетинговый год.

Морская логистика и агробизнес

Длительное ограничение доступа к морским маршрутам создает риски для финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Рост транспортных расходов и сокращение доходов усложняют финансирование производственных процессов, своевременное выполнение финансовых обязательств и сохранение рабочих мест.

Последствия могут отразиться не только на самих агропредприятиях, но и на общинах, экономика которых в значительной степени зависит от сельского хозяйства.

По словам Высоцкого, около 5 млн. украинцев получают выплаты, связанные с аграрным сектором. Кроме того, поступления от сельскохозяйственной деятельности обеспечивают около 20% доходов местных бюджетов.

Таким образом, продолжительные проблемы с экспортной логистикой могут повлиять на занятость населения, финансовое состояние общин и поступления в местные бюджеты.

Какую поддержку готовят для агропроизводителей

Минагрополитики совместно с международными партнерами, в частности, Европейским Союзом, прорабатывает возможные механизмы поддержки сельскохозяйственных предприятий.

Основная цель – помочь производителям сохранить финансовую устойчивость, продолжать хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед работниками и общинами.

По словам Тараса Высоцкого, привлечение международной помощи является одним из направлений подготовки к возможному ухудшению ситуации с морским экспортом.

В то же время, приоритетом для Украины остается восстановление безопасного судоходства в Черном море. Именно полноценная работа морских маршрутов должна обеспечить сохранение экспортных возможностей аграрного сектора и снизить логистические затраты производителей.

Ранее сообщалось, что российские атаки на агропродовольственный сектор Украины продолжаются, однако оснований ожидать критического дефицита пищевых продуктов нет.

Автор:
Ольга Опенько

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