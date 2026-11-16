Логістика дорожчає до $80 за тонну: які збитки загрожують агросектору України

Українські агровиробники можуть щороку додатково витрачати близько $2,4 млрд через обмеження морського експорту. Вартість альтернативного транспортування продукції сягає $80 за тонну, а загальні додаткові збитки агросектору можуть становити $7,5 млрд за маркетинговий рік.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За словами міністра, альтернативні маршрути не здатні повністю компенсувати можливості чорноморських портів. Через використання інших шляхів транспортування агровиробники змушені витрачати додатково $50–70 на кожну тонну продукції. В окремих випадках ця сума сягає $80.

За оцінками відомства, сукупне додаткове навантаження на агросектор через логістичні обмеження може становити близько $2,4 млрд щороку. Якщо врахувати інші втрати, пов'язані з обмеженням експорту, загальна сума додаткових збитків може досягти $7,5 млрд за маркетинговий рік.

Морська логістика та агробізнес

Тривале обмеження доступу до морських маршрутів створює ризики для фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств.

Зростання транспортних витрат і скорочення доходів ускладнюють фінансування виробничих процесів, своєчасне виконання фінансових зобов'язань та збереження робочих місць.

Наслідки можуть позначитися не лише на самих агропідприємствах, а й на громадах, економіка яких значною мірою залежить від сільського господарства.

За словами Висоцького, близько 5 млн українців отримують виплати, пов'язані з аграрним сектором. Крім того, надходження від сільськогосподарської діяльності забезпечують майже 20% доходів місцевих бюджетів.

Таким чином, тривалі проблеми з експортною логістикою можуть вплинути на зайнятість населення, фінансове становище громад і надходження до місцевих бюджетів.

Яку підтримку готують для агровиробників

Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами, зокрема Європейським Союзом, опрацьовує можливі механізми підтримки сільськогосподарських підприємств.

Основна мета - допомогти виробникам зберегти фінансову стійкість, продовжувати господарську діяльність і виконувати зобов'язання перед працівниками та громадами.

За словами Тараса Висоцького, залучення міжнародної допомоги є одним із напрямів підготовки до можливого погіршення ситуації з морським експортом.

Водночас пріоритетом для України залишається відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі. Саме повноцінна робота морських маршрутів має забезпечити збереження експортних можливостей аграрного сектору та зменшити логістичні витрати виробників.

Раніше повідомлялось, що російські атаки на агропродовольчий сектор України тривають, проте підстав очікувати критичного дефіциту харчових продуктів немає.