Львов взял 60 млн грн кредита на строительство объекта инфраструктуры

Государственный Sense Bank заключил соглашение с Львовским городским советом, предусматривающим предоставление невозобновляемого кредитного лимита в размере 60 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Sense Bank.

Отмечается, что ссуда будет предоставлена на условиях государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", а срок кредитования будет составлять 5 лет. Выделенные средства будут направлены на строительство объекта инфраструктуры в городе.

"В сегодняшних условиях муниципалитеты, как и бизнес и физические лица, крайне нуждаются в финансовых инструментах для воплощения своих проектов. Кредитуя проекты городов, таких Львов, а раньше – Днепр, мы, как системно важный банк, продолжаем свою последовательную политику поддержки территориальных общин предоставляя услуги быстро и качественно", – подчеркнул Андрей Калиняк, региональный руководитель среднего бизнеса западного региона Sense Bank.

Ранее Днепровский городской совет получила кредитное финансирование от Sense Bank на общую сумму 320 миллионов гривен на альтернативные источники энергии и утепление домов. Общий срок кредитования по всем договорам составляет 60 месяцев с отсрочкой погашения основного долга 12 месяцев.

Напомним, что для бизнеса доступно льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн. евро. Срок кредита – до 5–7 лет.