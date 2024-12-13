Львів взяв 60 млн грн кредиту на зведення об’єкта інфраструктури

Державний Sense Bank уклав угоду з Львівською міською радою, яка передбачає надання невідновлювального кредитного ліміту у розмірі 60 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Sense Bank.

Зазначається, що позика буде надана на умовах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", а строк кредитування становитиме 5 років. Виділені кошти будуть спрямовані на зведення об’єкта інфраструктури у місті.

"В умовах сьогодення муніципалітети, як і бізнес та фізичні особи, конче потребують фінансових інструментів для втілення своїх проєктів. Кредитуючи проєкти міст, таких Львів, а раніше – Дніпро, ми, як системно важливий банк, продовжуємо свою послідовну політику підтримки територіальних громад надаючи послуги швидко та якісно", - підкреслив Андрій Калиняк, регіональний керівник середнього бізнесу західного регіону Sense Bank.

Раніше Дніпровська міська рада отримала кредитне фінансування від Sense Bank на загальну суму 320 мільйонів гривень на альтернативні джерела енергії та утеплення будинків. Загальний строк кредитування за всіма договорами складає 60 місяців з відстрочкою погашення основного боргу 12 місяців.

Нагадаємо, що для бізнесу наразі доступне пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5–7 років.