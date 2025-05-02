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Люксембург предоставит миллион евро в поддержку подростков и молодежи Украины

Ксавье Беттель, Зеленская
Люксембург выделит миллион евро /Елена Зеленская

Люксембург выделит миллион евро для психосоциальной поддержки украинских подростков и молодежи.

Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская.

Она встретилась с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем в рамках его визита в Киев.

В ходе встречи Бетель сообщил, что Люксембург выделит 1 миллион евро на проект фонда по психосоциальной поддержке украинских подростков и молодежи.

"Люксембург является надежным партнером украинского народа, который поддерживает нас с первых дней полномасштабного вторжения – во многих областях, от гуманитарной, военной и энергетической помощи до дипломатической поддержки на международном уровне", — подчеркнула первая леди.

По ее словам, "мы имели возможность подробнее обсудить новое направление деятельности фонда, над которым активно работаем: психосоциальную поддержку подростков и молодежи. Для нас это чрезвычайно важный проект, ведь сегодня подростки и молодежь в Украине не просто взрослеют и живут под звуки сирен и взрывов – они ежедневно сталкиваются с тревогой, потерей".

Напомним, Люксембург предоставит Украине 10 миллионов евро через Фонд поддержки энергетики. Соответствующий меморандум подписан с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем.

Автор:
Татьяна Бессараб