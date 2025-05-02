Люксембург надасть мільйон євро на підтримку підлітків і молоді України

Люксембург виділить мільйон євро на психосоціальну підтримку українських підлітків та молоді.

Про це повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

Вона зустрілася з віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттелем у межах його візиту до Києва.

Під час зустрічі Бетель повідомив, що Люксембург виділить 1 мільйон євро на проєкт фундації із психосоціальної підтримки українських підлітків та молоді.

"Люксембург є надійним партнером українського народу, який підтримує нас із перших днів повномасштабного вторгнення – у багатьох сферах, від гуманітарної, військової та енергетичної допомоги до дипломатичної підтримки на міжнародному рівні", - наголосила перша леді.

За її словами, "ми мали змогу докладніше обговорити новий напрям діяльності фундації, над яким активно працюємо: психосоціальну підтримку підлітків та молоді. Для нас це надзвичайно важливий проєкт, адже сьогодні підлітки й молодь в Україні не просто дорослішають та живуть під звуки сирен і вибухів – вони щодня стикаються з тривогою, втратою, невизначеністю й усім, що приносить війна".

Нагадаємо, Люксембург надасть Україні 10 мільйонів євро через Фонд підтримки енергетики. Відповідний меморандум підписано з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.