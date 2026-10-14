МАГАТЭ направит миссии на 19 электрических подстанций в Украине

Международное агентство по атомной энергии направит миссии на 19 электрических подстанций, которые критически важны для безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X по итогам переговоров в Варшаве.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее, угрозы безопасности из-за российской милитаризации объекта, а также необходимость обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.

Глава дипломатического ведомства поблагодарил генерального директора агентства за это решение и подчеркнул, что запланированные мероприятия станут самым масштабным развертыванием миссий МАГАТЭ такого типа на сегодняшний день и своевременным шагом для обеспечения ядерной безопасности на фоне ударов РФ по украинской энергосистеме.

Кроме того, стороны договорились продолжать гуманитарные инициативы, в частности, программу по оздоровлению детей украинских работников атомной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что МАГАТЭ проверяет электроподстанции Украины и объяснялось, почему миссия охватила 14 объектов. Агентство начало новую миссию в Украине для проверки 14 электрических подстанций, обеспечивающих внешнее питание атомных станций, из-за рисков ядерной безопасности вследствие сбоев в энергосистеме.