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МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій в Україні

МАГАТЕ
МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій в Україні / Depositphotos

Міжнародне агентство з атомної енергії направить місії на 19 електричних підстанцій, які є критично важливими для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі X за підсумками переговорів у Варшаві.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, безпекові загрози через російську мілітаризацію об'єкта, а також необхідність забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Глава дипломатичного відомства подякував генеральному директору агентства за це рішення і підкреслив, що заплановані заходи стануть наймасштабнішим розгортанням місій МАГАТЕ такого типу на сьогодні та своєчасним кроком для забезпечення ядерної безпеки на тлі ударів РФ по українській енергосистемі. 

Крім того, сторони домовилися продовжувати гуманітарні ініціативи, зокрема програму з оздоровлення дітей українських працівників атомної галузі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАГАТЕ перевіряє електропідстанції України та пояснювалося, чому місія охопила 14 об'єктів. Агентство розпочало нову місію в Україні для перевірки 14 електричних підстанцій, які забезпечують зовнішнє живлення атомних станцій, через ризики для ядерної безпеки внаслідок збоїв в енергосистемі.

Автор:
Максим Кольц

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