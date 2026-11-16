Трансформация цепей поставки: СЕО EVA рассказала о вызовах из-за атак на критическую инфраструктуру

Сеть магазинов EVA понесла серьезные потери из-за российских обстрелов инфраструктуры. В последние три месяца под атаками оказались четыре распределительных центра компании, в частности в Броварах и Одессе, два из которых уничтожены полностью.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе ритейлера.

Кроме логистических объектов, российские удары и ухудшение ситуации в сфере безопасности заставляют компанию регулярно приостанавливать работу или окончательно закрывать торговые точки в прифронтовых и деоккупированных регионах.

По словам СЭО компании "Руш", развивающей EVA и EVA. UA, Ольга Шевченко, речь идет о магазинах в Донецкой (в частности в Краматорске и Славянске), Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Приоритетом для сети остается безопасность персонала, поэтому финальное решение о закрытии точки принимают сами работники на местах, несмотря на то, что остановка каждого магазина означает для бизнеса сотни тысяч гривен недополученной прибыли.

"Мы не можем досконально знать ситуацию во всех 355 маленьких и крупных городах Украины, где работаем. Где безопасно, а где опасно. Поэтому всегда повторяем: "Коллеги, если вы чувствуете опасность, мы никогда не будем возражать против того, чтобы закрыть магазин", - отметила Ольга Шевченко.

Из-за вынужденных закрытий в опасных регионах общее количество магазинов EVA практически не растет, несмотря на постоянное открытие новых точек в других областях.

Разрушение складов в августе также затормозило стремительное развитие онлайн-направления ритейлера. В конце июля EVA достигла стратегической цели и заняла второе место на украинском рынке e-commerce после Rozetka, однако после обстрелов потеряла эти позиции.

Компания разрабатывает альтернативные решения для защиты и полностью переформатирует систему логистики.

"Сейчас мы вынуждены строить совершенно новую систему логистики. Со всех взглядов: автоматизации, управления цепями снабжения, физического расположения, складских запасов, WMS. Нам нужно перестраивать все", – подытожила руководительница.

Фото: EVA

Об EVA

ООО "Руш", управляющее сетью EVA, основано в 2002 году. К началу 2026 года сеть насчитывает 1167 работающих магазинов. По результатам 2025 года ООО "Руш" увеличило чистый доход на 18% по сравнению с предыдущим годом до 31,8 млрд грн. На 2026 год компания анонсировала инвестиции в 1,33 млрд. грн.

По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Руш" указана кипрская "Инсетера Холдингс Лимитед" (Incetera Holdings Limited, 100%), конечными бенефициарами - Руслана Шостака и Валерия Киптика.

18 августа в результате российской атаки был уничтожен распределительный центр сети EVA в Броварах Киевской области.

Сеть магазинов EVA понесла убытки на сумму около 1 миллиарда гривен только в виде потерь недвижимости вследствие попадания российской ракеты по распределительному центру компании в Броварах.