АО "Укрзализныця" призывает бизнес активнее использовать маршрутные отправки для транспортировки грузов. Такой подход поможет сократить накопление вагонов на железнодорожной сети и увеличить объемы перевозок через западные пограничные переходы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

Заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев представил механизмы, используемые компанией для оптимизации грузопотоков в условиях инфраструктурных ограничений.

По его словам, Укрзализныця предпочитает маршрутные перевозки, поскольку они позволяют сократить количество операций по переформированию поездов на сортировочных станциях.

"Это самый эффективный способ перевозки, который минимизирует переработку поездов на сортировочных станциях. Таким образом, это позволит за короткое время больше перевезти грузов в западные пограничные переходы", - отметил Ткачев.

Какие механизмы использует Укрзализныця

Для улучшения организации грузовых перевозок компания предусмотрела пять основных инструментов:

месячное планирование перевозок;

суточное планирование передачи грузов через границу;

контроль за ежесуточным объемом погрузки;

определение приоритетности перевозок;

применение конвенционных запретов

Приоритизация охватывает все этапы логистического процесса: от согласования месячных планов и формирования графиков передачи поездов через границу до продвижения по территории Украины и обеспечения локомотивной тягой.

Какие грузы получат приоритет

Укрзализныця определила четыре категории приоритетности грузовых отправок:

Масло и нефтепродукты. Их перевозка по маршрутам осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1300. Продукция горно-металлургического комплекса. Речь идет о грузах для предприятий ЕС, необходимых для поддержки непрерывных производственных процессов металлургических комбинатов. Прочие маршрутные отправки. К этой категории относятся грузы, не попадающие в первые две приоритетные группы. Уважаемые отправки. У них самый низкий приоритет в определенной системе.

Таким образом, УЗ ориентируется на перевозку крупных партий грузов маршрутными поездами, а поважные отправки уступают им по очередности.

Бизнес просит изменить правила для шротов и контейнерного масла

В ходе обсуждения представители бизнеса предложили расширить список грузов с повышенным приоритетом.

В частности, участники рынка настаивают на включении дробей во вторую категорию. По их словам, стабильность перевозки этой продукции оказывает непосредственное влияние на работу маслоэкстракционных заводов.

Отдельную проблему подняли отправители контейнерных грузов. Они обратили внимание, что масло, перевозимое в контейнерах, не получает такого же приоритета, как другие отправки этой продукции. Бизнес попросил Укрзализныцю найти решение, которое позволит устранить эту разницу.

Еще одно предложение касалось организации сборных маршрутов. Речь идет о формировании одного маршрутного поезда из вагонов, загруженных на нескольких станциях. В то же время, Валерий Ткачев уточнил, что для такого поезда должен быть один отправитель.

Об экспорте металлургической продукции

Представители бизнеса также выступили за закрепление отдельных пограничных переходов для перевозки продукции горно-металлургического комплекса.

Среди предложенных вариантов - железнодорожные стыки Изов-Грубешей на границе с Польшей и Чоп-Чьерна-над-Тиссоу на границе со Словакией.

Кроме того, участники совещания попросили "Укрзалізницю" предоставить данные о пропускной способности пограничных переходов с учетом установленных приоритетов.

В ответ Валерий Ткачев сообщил, что компания подготовит статистику по перевозкам приоритетных грузов за два периода: до блокировки портов Большой Одессы и после него.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.