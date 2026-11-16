Масштабные обесточивания на востоке Украины: Днепр полностью остался без света

После российской атаки на энергетические объекты Днепропетровской области Днепр полностью остался без электричества. Сложная ситуация со светом в Харькове, Полтаве и Запорожье.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Также обесточена часть населенных пунктов Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, фактически это уже шестой блекаут в городе за последние две недели.

"В течение дня россияне продолжают атаковать разные районы Днепра. К сожалению, уже двое погибших.... Кроме этого, в Днепре повреждены 10 многоэтажек, частные автомобили горожан, а еще тепловоз, железнодорожная цистерна, сельхозтехника, предприятия", — сообщил глава города.

По данным "Укрэнерго", масштабные перебои с электроснабжением зафиксировали и в других городах востока Украины, включая Харьков, Полтаву и Запорожье. Причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов.

" Россия уже больше месяца подряд систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, пытаясь оставить без электроэнергии целые города и регионы", - отметили в "Укрэнерго".

Что делают энергетики

В первую очередь, специалисты пытаются возобновить питание объектов критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, системах водоснабжения и отопления, а также других объектах, необходимых для обеспечения жизнедеятельности городов.

После этого электроэнергию будут постепенно возвращать другим потребителям. Восстановительные работы продолжаются, однако ситуация остается сложной из-за повреждений энергетических объектов.

Напомним, 9 ноября российская атака повредила важное энергооборудование в Днепропетровской области. В результате без электроэнергии осталась значительная часть Днепра и Каменского, также были обесточены объекты критической инфраструктуры.