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Масштабні знеструмлення на сході України: Дніпро повністю залишився без світла

відключення світла
Дніпро залишився без світла / Shutterstock

Після російської атаки на енергетичні об'єкти Дніпропетровської області Дніпро повністю залишився без електрики. Складна ситуація зі світлом також у Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Також знеструмлено частину населених пунктів Дніпровського, Самарівського та Кам'янського районів. 

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, фактично це вже шостий блекаут у місті за останні два тижні.

"Протягом дня росіяни продовжують атакувати різні райони Дніпра. На жаль, вже двоє загиблих.... Крім цього, у Дніпрі пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватні автівки містян, а ще тепловоз, залізнична цистерна, сільгосптехніка, підприємства", — повідомив очільник міста.

За даними "Укренерго", масштабні перебої з електропостачанням зафіксували й в інших містах сходу України, зокрема Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів.

"Росія вже більше місяця поспіль систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони", — зазначили в "Укренерго".

Що роблять енергетики

Насамперед фахівці намагаються відновити живлення об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться про лікарні, системи водопостачання та опалення, а також інші об'єкти, необхідні для забезпечення життєдіяльності міст.

Після цього електроенергію поступово повертатимуть іншим споживачам. Відновлювальні роботи тривають, однак ситуація залишається складною через пошкодження енергетичних об'єктів.

Нагадаємо, 9 листопада російська атака пошкодила важливе енергообладнання у Дніпропетровській області. Внаслідок цього без електроенергії залишилася значна частина Дніпра та Кам’янського, також було знеструмлено об’єкти критичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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