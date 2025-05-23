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Махинации с паспортами: эксдиректор госкомбината подозревается в присвоении авторских прав и легализации миллионов евро

Махинации с паспортами
Бывшего руководителя Полиграфкомбината подозревают в присвоении авторских прав / Depositphotos

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с изготовлением украинских паспортов. Бывшему директору государственного предприятия "Полиграфкомбинат" доложено о подозрении в требовании неправомерной выгоды, незаконном завладении авторскими правами и отмывании доходов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый извлек выгоду в виде авторских прав на дизайн защитных элементов для загранпаспортов и ID-карт, в частности стилизованного Тризуба и карты Украины. Эти элементы были разработаны французской компанией, которая производила голограммы для бланков украинских документов.

Условием сотрудничества с французским производителем была передача авторских прав на эстонскую компанию-прокладку, подконтрольную тогдашнему директору "Полиграфкомбината" . Именно из-за этой компании госпредприятие вынуждено было покупать продукцию по завышенным ценам — в 4–6 раз дороже рыночных.

После смены руководства госпредприятие начало напрямую закупать продукцию у производителя. В то же время, подозреваемый уже как частное лицо заключил с французской компанией соглашение, согласно которому эстонской фирме начали выплачивать роялти за использование дизайна. Стоимость этих роялти была включена в конечную цену поставляемой Полиграфкомбината продукции.

За период с 2018 по 2021 год на счета эстонской компании поступило около 7 миллионов евро. Эти средства, как установлено, были легализованы через сеть оффшорных структур. Часть суммы — более 124 тысяч долларов США — была перечислена на счет дочери подозреваемого.

Также НАБУ и САП закончили расследование трех случаев хищения средств "Укрзализныци". Дела касаются закупок кабелей, трансформаторов и денег.

Автор:
Татьяна Гойденко