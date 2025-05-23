Махінації з паспортами: ексдиректор держкомбінату підозрюється у привласненні авторських прав і легалізації мільйонів євро

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з виготовленням українських паспортів. Колишньому директору державного підприємства "Поліграфкомбінат" повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди, незаконному заволодінні авторськими правами та відмиванні доходів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний отримав вигоду у вигляді авторських прав на дизайн захисних елементів для закордонних паспортів та ID-карток, зокрема стилізованого Тризуба й карти України. Ці елементи були розроблені французькою компанією, яка виготовляла голограми для бланків українських документів.

Умовою співпраці з французьким виробником була передача авторських прав на естонську компанію-прокладку, підконтрольну тодішньому директору "Поліграфкомбінату". Саме через цю компанію держпідприємство змушене було купувати продукцію за завищеними цінами — у 4–6 разів дорожче від ринкових.

Після зміни керівництва держпідприємство почало напряму закуповувати продукцію у виробника. Водночас підозрюваний вже як приватна особа уклав із французькою компанією угоду, згідно з якою естонській фірмі почали виплачувати роялті за використання дизайну. Вартість цих роялті була включена у кінцеву ціну продукції, яку постачали Поліграфкомбінату.

За період із 2018 по 2021 рік на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 мільйонів євро. Ці кошти, як встановлено, були легалізовані через мережу офшорних структур. Частина суми — понад 124 тисячі доларів США — була перерахована на рахунок доньки підозрюваного.

Також НАБУ і САП закінчили розслідування трьох випадків розкрадання коштів "Укрзалізниці". Справи стосуються закупівель кабелів, трансформаторів та відмивання грошей.