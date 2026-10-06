Мегазлитье в Голливуде: Paramount окончательно поглотила Warner Bros за $110 млрд

Компания Paramount окончательно завершила приобретение медиагиганта Warner Bros. Discovery. Соглашение стоимостью $110 млрд позволило технологическому предпринимателю и потомку миллиардера Дэвиду Эллисону установить контроль над огромной медиаимперией, владеющей одними из самых ценных активов в мировой индустрии развлечений.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The New York Times

Благодаря слиянию созданная компания, которая теперь функционирует под брендом Skydance, сразу выходит на лидерские позиции наряду со стриминговыми титанами типа Netflix и YouTube, уступая только таким гигантам, как Disney и Amazon.

Цена победы и антимонопольные баталии

Путь к этой сделке был длительным: Эллисон перехватил Warner Bros. Discovery у конкурента в лице Netflix после марафона с девятью подряд предложениями.

Слияние произошло, несмотря на жесткое сопротивление генеральных прокуроров нескольких американских штатов, которые пытались заблокировать соглашение из-за антимонопольных угроз.

Компромисс удалось достичь после уступок: Эллисон согласился создать совет редакционной независимости для защиты репутации CNN и инвестировать дополнительные $1,5 млрд в кинопроизводство в течение следующих пяти лет.

В то же время рейтинговое агентство Fitch уже отреагировало на событие снижением кредитного рейтинга объединенной компании из-за роста долговой нагрузки, которая достигает 82 миллиардов долларов.

Масштаб империи

Под управлением Эллисона теперь объединен беспрецедентный портфель активов:

Киностудии: Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance.

Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance. Стриминговые платформы: Paramount+, HBO Max, Pluto TV.

Paramount+, HBO Max, Pluto TV. СМИ и новости: CBS News, CNN, польский телеканал TVN24.

CBS News, CNN, польский телеканал TVN24. Кабельные сети: HBO, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, Food Network.

HBO, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, Food Network. Культовые франшизы: Вселенная DC (Бэтмен, Супермен), "Гарри Поттер", "Звездный путь", "Миссия: Невыполнима".

Перед 43-летним руководителем встают серьезные вызовы: кризис традиционного кабельного телевидения, агрессивная конкуренция со стороны tech-гигантов (Apple, Amazon), необходимость обслуживания колоссального долга и оптимизация расходов на 6 млрд долларов в течение трех лет, что неизбежно приведет к сокращению штата в таких структурах, как CNN и CBS.

Кроме бизнес-вызовов Эллисону придется завоевывать доверие голливудского креативного класса на фоне его публичных связей с американской политической элитой, хотя руководитель CNN Марк Томпсон уже выразил уверенность в сохранении независимости редакционной политики канала.

Напомним, ранее Paramount просила разрешение на иностранные инвестиции для объединения с Warner Bros. Paramount Skydance обратилась к регуляторам США с просьбой разрешить привлечение иностранных денег. Это было необходимо для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery, которое может стать одним из величайших событий в истории мирового медиарынка.