Мегазлиття в Голлівуді: Paramount остаточно поглинула Warner Bros. за $110 млрд

У вівторок компанія Paramount остаточно завершила придбання медіагіганта Warner Bros. Discovery. Угода, вартістю $110 млрд, дозволила технологічному підприємцю та нащадку мільярдера Девіду Еллісону встановити контроль над величезною медіаімперією, що володіє одними з найцінніших активів у світовій індустрії розваг.

Як пише Dilo, про це повідомляє The New York Times.

Завдяки злиттю утворена компанія, яка відтепер функціонує під брендом Skydance, одразу виходить на лідерські позиції поряд зі стрімінговими титанами на кшталт Netflix та YouTube, поступаючись лише таким гігантам, як Disney та Amazon.

Ціна перемоги та антимонопольні баталії

Шлях до цієї угоди був тривалим: Еллісон перехопив Warner Bros. Discovery у конкурента в особі Netflix після марафону з дев'ятьма поспіль пропозиціями.

Злиття відбулося попри жорсткий опір генеральних прокурорів кількох американських штатів, які намагалися заблокувати угоду через антимонопольні загрози.

Компромісу вдалося досягти після поступок: Еллісон погодився створити раду редакційної незалежності для захисту репутації CNN та інвестувати додаткові $1,5 млрд у кіновиробництво протягом наступних п'яти років.

Водночас рейтингове агентство Fitch вже відреагувало на подію зниженням кредитного рейтингу об'єднаної компанії через зростання боргового навантаження, яке наразі сягає 82 мільярдів доларів.

Масштаб імперії

Під управлінням Еллісона тепер об'єднано безпрецедентний портфель активів:

Кіностудії: Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance.

Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance. Стрімінгові платформи: Paramount+, HBO Max, Pluto TV.

Paramount+, HBO Max, Pluto TV. Медіа та новини: CBS News, CNN, польський телеканал TVN24.

CBS News, CNN, польський телеканал TVN24. Кабельні мережі: HBO, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, Food Network.

HBO, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, Food Network. Культові франшизи: Всесвіт DC (Бетмен, Супермен), "Гаррі Поттер", "Зоряний шлях", "Місія: Нездійсненна".

Перед 43-річним керівником постають серйозні виклики: криза традиційного кабельного телебачення, агресивна конкуренція з боку tech-гігантів (Apple, Amazon), необхідність обслуговування колосального боргу та оптимізація витрат на 6 млрд доларів протягом трьох років, що неминуче призведе до скорочення штату в таких структурах, як CNN та CBS News.

Окрім бізнес-викликів, Еллісону доведеться завойовувати довіру голлівудського креативного класу на фоні його публічних зв'язків з американською політичною елітою, хоча керівник CNN Марк Томпсон вже висловив упевненість у збереженні незалежності редакційної політики каналу.

Нагадаємо, раніше Paramount просила дозвіл на іноземні інвестиції для об'єднання з Warner Bros. Paramount Skydance звернулася до регуляторів США з проханням дозволити залучення іноземних грошей. Це було необхідно для фінансування придбання Warner Bros. Discovery, яке може стати однією з найбільших подій в історії світового медіаринку.