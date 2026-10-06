RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,06

+0,07

EUR

50,48

--0,05

Готівковий курс:

USD

45,01

44,89

EUR

51,00

50,75

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Мегазлиття в Голлівуді: Paramount остаточно поглинула Warner Bros. за $110 млрд

Warner Bros. Discovery
Paramount купила Warner Bros. Discovery / Depositphotos

У вівторок компанія Paramount остаточно завершила придбання медіагіганта Warner Bros. Discovery. Угода, вартістю $110 млрд, дозволила технологічному підприємцю та нащадку мільярдера Девіду Еллісону встановити контроль над величезною медіаімперією, що володіє одними з найцінніших активів у світовій індустрії розваг.

Як пише Dilo, про це повідомляє The New York Times.

Завдяки злиттю утворена компанія, яка відтепер функціонує під брендом Skydance, одразу виходить на лідерські позиції поряд зі стрімінговими титанами на кшталт Netflix та YouTube, поступаючись лише таким гігантам, як Disney та Amazon.

Ціна перемоги та антимонопольні баталії

Шлях до цієї угоди був тривалим: Еллісон перехопив Warner Bros. Discovery у конкурента в особі Netflix після марафону з дев'ятьма поспіль пропозиціями.

Злиття відбулося попри жорсткий опір генеральних прокурорів кількох американських штатів, які намагалися заблокувати угоду через антимонопольні загрози.

Компромісу вдалося досягти після поступок: Еллісон погодився створити раду редакційної незалежності для захисту репутації CNN та інвестувати додаткові $1,5 млрд у кіновиробництво протягом наступних п'яти років.

Водночас рейтингове агентство Fitch вже відреагувало на подію зниженням кредитного рейтингу об'єднаної компанії через зростання боргового навантаження, яке наразі сягає 82 мільярдів доларів.

Масштаб імперії 

Під управлінням Еллісона тепер об'єднано безпрецедентний портфель активів:

  • Кіностудії: Paramount Pictures, Warner Bros., Skydance.
  • Стрімінгові платформи: Paramount+, HBO Max, Pluto TV.
  • Медіа та новини: CBS News, CNN, польський телеканал TVN24.
  • Кабельні мережі: HBO, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, TNT, TBS, Food Network.
  • Культові франшизи: Всесвіт DC (Бетмен, Супермен), "Гаррі Поттер", "Зоряний шлях", "Місія: Нездійсненна".

Перед 43-річним керівником постають серйозні виклики: криза традиційного кабельного телебачення, агресивна конкуренція з боку tech-гігантів (Apple, Amazon), необхідність обслуговування колосального боргу та оптимізація витрат на 6 млрд доларів протягом трьох років, що неминуче призведе до скорочення штату в таких структурах, як CNN та CBS News.

Окрім бізнес-викликів, Еллісону доведеться завойовувати довіру голлівудського креативного класу на фоні його публічних зв'язків з американською політичною елітою, хоча керівник CNN Марк Томпсон вже висловив упевненість у збереженні незалежності редакційної політики каналу.

Нагадаємо, раніше Paramount просила дозвіл на іноземні інвестиції для об'єднання з Warner Bros. Paramount Skydance звернулася до регуляторів США з проханням дозволити залучення іноземних грошей. Це було необхідно для фінансування придбання Warner Bros. Discovery, яке може стати однією з найбільших подій в історії світового медіаринку.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності