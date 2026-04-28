Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Paramount просить дозвіл на іноземні інвестиції для угоди з Warner Bros: на кону медіаринок США

Штаб-квартира Paramount у США / Depositphotos

Paramount Skydance звернулася до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) з проханням дозволити участь іноземних інвесторів в угоді щодо придбання Warner Bros. Discovery, яка може стати однією з найбільших у глобальній медіаіндустрії. 

У компанії заявляють, що подання є стандартною процедурою для угод такого масштабу та не є умовою завершення самої транзакції. Водночас регуляторні обмеження в США передбачають контроль за участю іноземних інвесторів у телемовленні.

За планом Paramount, після залучення капіталу іноземні інвестори з країн Близького Сходу можуть отримати менш ніж 50% акцій компанії, тоді як контроль залишиться у структур, пов’язаних із CEO Девідом Еллісоном.

Серед потенційних інвесторів — інвестиційні фонди Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, які вже декларували підтримку угоди ще у 2025 році.

Угода з Warner Bros. є частиною масштабної перебудови глобального медіаринку, де активи стрімінгових платформ, кіностудій та телеканалів консолідуються у великі холдинги.

Раніше в галузі розглядалися альтернативні сценарії поглинання Warner Bros., зокрема участь інших великих гравців стрімінгового ринку, однак Paramount залишається одним із ключових претендентів.

Нагадаємо, що акціонери Warner Bros. Discovery схвалили угоду про злиття з Paramount Skydance, яка оцінюється у близько $110 млрд. Тепер угода переходить до етапу розгляду регуляторами у США та ЄС, які мають ухвалити остаточне рішення щодо дозволу на концентрацію медіаактивів. 

Автор:
Лариса Крупко