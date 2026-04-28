Paramount просить дозвіл на іноземні інвестиції для угоди з Warner Bros: на кону медіаринок США

Paramount Skydance звернулася до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) з проханням дозволити участь іноземних інвесторів в угоді щодо придбання Warner Bros. Discovery, яка може стати однією з найбільших у глобальній медіаіндустрії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

У компанії заявляють, що подання є стандартною процедурою для угод такого масштабу та не є умовою завершення самої транзакції. Водночас регуляторні обмеження в США передбачають контроль за участю іноземних інвесторів у телемовленні.

За планом Paramount, після залучення капіталу іноземні інвестори з країн Близького Сходу можуть отримати менш ніж 50% акцій компанії, тоді як контроль залишиться у структур, пов’язаних із CEO Девідом Еллісоном.

Серед потенційних інвесторів — інвестиційні фонди Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, які вже декларували підтримку угоди ще у 2025 році.

Угода з Warner Bros. є частиною масштабної перебудови глобального медіаринку, де активи стрімінгових платформ, кіностудій та телеканалів консолідуються у великі холдинги.

Раніше в галузі розглядалися альтернативні сценарії поглинання Warner Bros., зокрема участь інших великих гравців стрімінгового ринку, однак Paramount залишається одним із ключових претендентів.

Нагадаємо, що акціонери Warner Bros. Discovery схвалили угоду про злиття з Paramount Skydance, яка оцінюється у близько $110 млрд. Тепер угода переходить до етапу розгляду регуляторами у США та ЄС, які мають ухвалити остаточне рішення щодо дозволу на концентрацію медіаактивів.