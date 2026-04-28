Paramount просит разрешение на иностранные инвестиции для сделки с Warner Bros: на кону медиарынок США

Штаб-квартира Paramount в США / Depositphotos

Paramount Skydance обратилась в Федеральную комиссию связи США (FCC) с просьбой разрешить участие иностранных инвесторов в соглашении о приобретении Warner Bros. Discovery, которая может стать одной из самых больших в глобальной медиаиндустрии.

В компании заявляют, что представление является стандартной процедурой соглашений такого масштаба и не является условием завершения самой транзакции. В то же время, регуляторные ограничения в США предусматривают контроль с участием иностранных инвесторов в телевещании.

По плану Paramount, после привлечения капитала иностранные инвесторы из стран Ближнего Востока могут получить менее 50% акций компании, тогда как контроль останется у структур, связанных с CEO Дэвидом Эллисоном.

Среди потенциальных инвесторов – инвестиционные фонды Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, которые уже декларировали поддержку соглашения еще в 2025 году.

Соглашение с Warner Bros. является частью масштабной перестройки глобального медиарынка, где активы стриминговых платформ, киностудий и телеканалов консолидируются в крупные холдинги.

Ранее в отрасли рассматривались альтернативные сценарии поглощения Warner Bros., в частности, участие других крупных игроков стримингового рынка, однако Paramount остается одним из ключевых претендентов.

Напомним, что акционеры Warner Bros. Discovery одобрили соглашение о слиянии с Paramount Skydance , которое оценивается около $110 млрд. Теперь соглашение переходит к этапу рассмотрения регуляторами в США и ЕС, которые должны принять окончательное решение о разрешении на концентрацию медиаактивов.

Лариса Крупко