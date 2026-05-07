Warner Bros Discovery збільшила доходи від стрімінгу завдяки успіху HBO Max

Стрімінговий підрозділ компанії Warner Bros Discovery завершив перший квартал 2026 року з кращими результатами, ніж очікували експерти. Популярність платформи HBO Max на міжнародному ринку допомогла збільшити кількість підписників та доходи від сервісу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Загалом дохід від стрімінгу зріс на 9% і склав майже $2,9 млрд. На сьогодні послугами HBO Max користуються понад 140 мільйонів людей у всьому світі.

Збитки через велику угоду та проблеми з рекламою

Попри успіх стрімінгу, загальний фінансовий звіт компанії показав великий збиток — майже $3 млрд. Це пов’язано з підготовкою до об’єднання з іншим медіагігантом — Paramount Skydance.

Головні причини фінансових труднощів:

Виплата для Netflix: компанія заплатила $2,8 млрд штрафу за розірвання старих контрактів, що було важливою умовою для майбутнього злиття.

Втрата спортивних прав: доходи від реклами впали на 7%. Головна причина — відсутність трансляцій матчів NBA та менша кількість глядачів звичайного телебачення.

Майбутні перспективи: після завершення злиття з Paramount спільна база підписників перевищить 220 мільйонів. Це зробить нову компанію потужним конкурентом для Netflix та Disney.

Керівництво Warner Bros вірить, що саме HBO Max стане головним двигуном зростання. Аналітики також прогнозують, що після об’єднання компанія отримає найкращий пакет спортивних трансляцій у США, що допоможе повернути великих рекламодавців.

Нагадаємо, Paramount просить дозвіл на іноземні інвестиції для об'єднання з Warner Bros. Paramount Skydance вже звернулася до регуляторів США з проханням дозволити залучення іноземних грошей. Це необхідно для фінансування придбання Warner Bros. Discovery, яке може стати однією з найбільших подій в історії світового медіаринку.