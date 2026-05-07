Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Warner Bros Discovery увеличила доходы от стриминга благодаря успеху HBO Max

Warner Bros
Warner Bros Discovery увеличила доходы от стриминга благодаря успеху HBO Max / Википедия

Стриминговое подразделение компании Warner Bros Discovery завершило первый квартал 2026 года с лучшими результатами, чем ожидали эксперты. Известность платформы HBO Max на международном рынке помогла увеличить количество подписчиков и доходы от сервиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В целом доход от стриминга вырос на 9% и составил почти $2,9 млрд. На сегодняшний день услугами HBO Max пользуются более 140 миллионов человек во всем мире.

Убытки из-за большого соглашения и проблем с рекламой

Несмотря на успех стриминга, общий финансовый отчет компании показал большой ущерб почти $3 млрд. Это связано с подготовкой к объединению с другим медиагигантом Paramount Skydance.

Главные причины финансовых затруднений:

  • Выплата Netflix: компания заплатила $2,8 млрд штрафа за расторжение старых контрактов, что было важным условием для предстоящего слияния.
  • Утрата спортивных прав: доходы от рекламы упали на 7%. Главная причина – отсутствие трансляций матчей NBA и меньшее количество зрителей обычного телевидения.
  • Будущие перспективы: по завершении слияния с Paramount общая база подписчиков превысит 220 миллионов. Это сделает новую компанию мощным конкурентом для Netflix и Disney.

Руководство Warner Bros верит, что именно HBO Max станет главным двигателем роста. Аналитики также прогнозируют, что после объединения компания получит самый лучший пакет спортивных трансляций в США, что поможет вернуть крупных рекламодателей.

Напомним, Paramount просит разрешение на иностранные инвестиции для объединения с Warner Bros. Paramount Skydance уже обратилась к регуляторам США с просьбой разрешить привлечение иностранных денег. Это необходимо для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery, которое может стать одним из величайших событий в истории мирового медиарынка.

Автор:
Максим Кольц