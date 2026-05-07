Warner Bros Discovery увеличила доходы от стриминга благодаря успеху HBO Max

Стриминговое подразделение компании Warner Bros Discovery завершило первый квартал 2026 года с лучшими результатами, чем ожидали эксперты. Известность платформы HBO Max на международном рынке помогла увеличить количество подписчиков и доходы от сервиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В целом доход от стриминга вырос на 9% и составил почти $2,9 млрд. На сегодняшний день услугами HBO Max пользуются более 140 миллионов человек во всем мире.

Убытки из-за большого соглашения и проблем с рекламой

Несмотря на успех стриминга, общий финансовый отчет компании показал большой ущерб почти $3 млрд. Это связано с подготовкой к объединению с другим медиагигантом Paramount Skydance.

Главные причины финансовых затруднений:

Выплата Netflix: компания заплатила $2,8 млрд штрафа за расторжение старых контрактов, что было важным условием для предстоящего слияния.

Утрата спортивных прав: доходы от рекламы упали на 7%. Главная причина – отсутствие трансляций матчей NBA и меньшее количество зрителей обычного телевидения.

Будущие перспективы: по завершении слияния с Paramount общая база подписчиков превысит 220 миллионов. Это сделает новую компанию мощным конкурентом для Netflix и Disney.

Руководство Warner Bros верит, что именно HBO Max станет главным двигателем роста. Аналитики также прогнозируют, что после объединения компания получит самый лучший пакет спортивных трансляций в США, что поможет вернуть крупных рекламодателей.

Напомним, Paramount просит разрешение на иностранные инвестиции для объединения с Warner Bros. Paramount Skydance уже обратилась к регуляторам США с просьбой разрешить привлечение иностранных денег. Это необходимо для финансирования приобретения Warner Bros. Discovery, которое может стать одним из величайших событий в истории мирового медиарынка.