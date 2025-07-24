Meta представила браслет для управления компьютером на расстоянии: как это работает

Компания Meta, владелец таких платформ, как Facebook, Instagram и WhatsApp, разработала браслет, напоминающий наручные часы. Это устройство позволяет управлять компьютером на расстоянии с помощью простых движений руки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает New York Times.

Устройство выглядит как гигантские прямоугольные наручные часы. Но он не показывает время: он разрешает управлять компьютером с другого конца комнаты, просто двигая рукой.

Эта экспериментальная технология считывает электрические сигналы, пульсирующие в мышцах, когда вы двигаете пальцами. Эти сигналы, генерируемые командами, поступающими из мозга, могут определить, что вы собираетесь сделать еще до того, как вы это сделаете.

Легким поворотом запястья можно навести курсор на экран ноутбука, а если постучать большим пальцем по указательному, вы можете открыть программу на компьютере.

Как отмечается, браслет Meta является частью более широкой стратегии компании, направленной на создание технологий бесконтактного управления персональными устройствами. Основная цель – предложить пользователям более простые, более быстрые и удобные способы взаимодействия с существующими гаджетами, такими как ноутбуки и смартфоны.

Не исключено, что такие разработки могут проложить путь к появлению совершенно новых цифровых устройств, которые впоследствии будут заменены теми, что мы используем сегодня.

Дарио Фарина, профессор биоинженерии из Имперского колледжа в Лондоне, который тестировал эту технологию, но не участвовал в исследовании, отметил, что идея подобной технологии не нова и существует десятки лет. Он подчеркнул, что настоящий прорыв Meta заключается в использовании искусственного интеллекта.

Фото: Meta

Благодаря анализу больших объемов данных, собранных от тысяч человек, компания смогла сделать эту технологию надежной. Теперь, по словам Фарины, она работает на уровне, которого никогда раньше не достигало.

Напомним, гендиректор Meta Марк Цукерберг усиливает "войну за таланты" в Кремниевой долине, активно переманивая ведущих специалистов по искусственному интеллекту из OpenAI, Google и других компаний для своего нового подразделения MetaSuperintelligenceLabs.