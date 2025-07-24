Meta презентувала браслет для керування комп'ютером на відстані: як це працює

Компанія Meta, власник таких платформ, як Facebook, Instagram та WhatsApp, розробила браслет, що нагадує наручний годинник. Цей пристрій дає змогу керувати комп'ютером на відстані за допомогою простих рухів руки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє New York Times.

Пристрій виглядає як гігантський прямокутний наручний годинник. Але він не показує час: він дозволяє керувати комп'ютером з іншого кінця кімнати, просто рухаючи рукою.

Ця експериментальна технологія зчитує електричні сигнали, які пульсують у м'язах, коли ви рухаєте пальцями. Ці сигнали, що генеруються командами, які надходять з мозку, можуть визначити, що ви збираєтеся зробити, ще до того, як ви це зробите.

Легким поворотом зап'ястя можна навести курсор на екран ноутбука, а якщо постукати великим пальцем по вказівному, ви можете відкрити програму на комп'ютері.

Як зазначається, браслет Meta є частиною ширшої стратегії компанії, спрямованої на створення технологій безконтактного керування персональними пристроями. Основна мета — запропонувати користувачам простіші, швидші та зручніші способи взаємодії з наявними гаджетами, такими як ноутбуки та смартфони.

Даріо Фаріна, професор біоінженерії з Імперського коледжу в Лондоні, який тестував цю технологію, але не брав участі в дослідженні, зазначив, що ідея подібної технології не є новою і існує десятки років. Він наголосив, що справжній прорив Meta полягає у використанні штучного інтелекту.

Фото: Meta

Завдяки аналізу великих обсягів даних, зібраних від тисяч людей, компанія змогла зробити цю технологію надійною. Тепер, за словами Фаріни, вона працює на рівні, якого ніколи раніше не досягала.

Нагадаємо, гендиректор Meta Марк Цукерберг посилює "війну за таланти" у Кремнієвій долині, активно переманюючи провідних фахівців зі штучного інтелекту з OpenAI, Google та інших компаній для свого нового підрозділу MetaSuperintelligenceLabs.