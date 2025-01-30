Металлообрабатывающее предприятие в Черновцах за грантовые средства обновило оборудование и укрепило производственные мощности

Благодаря грантовой программе Зроблено в Україні" металлообрабатывающее предприятие смогло приобрести современное оборудование и укрепить свои производственные возможности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что известно о предприятии

Предприятие "Сеть Запад Украина" продемонстрировало устойчивость в кризисных условиях, отмечает прессслужба.

После полномасштабного вторжения, нарушившего цепи поставок, компания смогла найти решение благодаря участию в грантовой программе для перерабатывающих предприятий.

Получив 8 млн гривен предприятие приобрело необходимое оборудование для самостоятельного изготовления проволоки, что позволило обеспечить стабильную работу даже во время войны.

Сокращение зависимости от поставщиков позволило предприятию стабилизировать производство и сосредоточиться на развитии.

По данным YouControl, компания зарегистрирована в 2019 году в Черновцах.

Размер уставного капитала составляет 47,4 млн грн.

О производстве и экспорте продукции

Благодаря новому оборудованию компания может производить до 25 тонн проволоки в день, расширяет ассортимент продукции и снижает затраты.

Одновременно предприятие выполнило условие гранта – создало двадцать пять новых рабочих мест, автоматизировав часть физически тяжелого труда и привлекая к работе женщин.

Сегодня до 30% продукции предприятия экспортируется в Европу, в частности в Польшу, Францию и Литву.

Уточняется, что "Сеть Запад Украина" успешно презентовала свои разработки на специализированной выставке в Германии.

Компания активно работает над получением нового гранта от международной организации и планирует расширение, создавая сеть офлайн-магазинов в Европе.

О "Зроблено в Україні" и "єРобота"

"Зроблено в Україні" — это инициатива, ориентированная на поддержку отечественного производства и стимулирование спроса на украинские товары.

Основной целью кампании является поощрение украинцев к поддержке отечественных производителей, что, в свою очередь, будет способствовать росту валового внутреннего продукта страны.

Правительственный проект "єРобота" является частью инициативы "Зооблено в Україні" и направлена на стимулирование развития бизнеса и создание новых рабочих мест.

Программа предлагает различные гранты, в том числе микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, гранты для ветеранов и их супругов, а также создание и развитие перерабатывающих предприятий, садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.

Заявки могут подавать как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта в ведении бизнеса.

Напомним, ранее программой воспользовался бренд крафтовой продукции и получил грант на оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Получение гранта от программы "Власна справа" стало толчком для развития бизнеса.