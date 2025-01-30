- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Металлообрабатывающее предприятие в Черновцах за грантовые средства обновило оборудование и укрепило производственные мощности
Благодаря грантовой программе Зроблено в Україні" металлообрабатывающее предприятие смогло приобрести современное оборудование и укрепить свои производственные возможности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Что известно о предприятии
Предприятие "Сеть Запад Украина" продемонстрировало устойчивость в кризисных условиях, отмечает прессслужба.
После полномасштабного вторжения, нарушившего цепи поставок, компания смогла найти решение благодаря участию в грантовой программе для перерабатывающих предприятий.
Получив 8 млн гривен предприятие приобрело необходимое оборудование для самостоятельного изготовления проволоки, что позволило обеспечить стабильную работу даже во время войны.
Сокращение зависимости от поставщиков позволило предприятию стабилизировать производство и сосредоточиться на развитии.
По данным YouControl, компания зарегистрирована в 2019 году в Черновцах.
Размер уставного капитала составляет 47,4 млн грн.
О производстве и экспорте продукции
Благодаря новому оборудованию компания может производить до 25 тонн проволоки в день, расширяет ассортимент продукции и снижает затраты.
Одновременно предприятие выполнило условие гранта – создало двадцать пять новых рабочих мест, автоматизировав часть физически тяжелого труда и привлекая к работе женщин.
Сегодня до 30% продукции предприятия экспортируется в Европу, в частности в Польшу, Францию и Литву.
Уточняется, что "Сеть Запад Украина" успешно презентовала свои разработки на специализированной выставке в Германии.
Компания активно работает над получением нового гранта от международной организации и планирует расширение, создавая сеть офлайн-магазинов в Европе.
О "Зроблено в Україні" и "єРобота"
"Зроблено в Україні" — это инициатива, ориентированная на поддержку отечественного производства и стимулирование спроса на украинские товары.
Основной целью кампании является поощрение украинцев к поддержке отечественных производителей, что, в свою очередь, будет способствовать росту валового внутреннего продукта страны.
Правительственный проект "єРобота" является частью инициативы "Зооблено в Україні" и направлена на стимулирование развития бизнеса и создание новых рабочих мест.
Программа предлагает различные гранты, в том числе микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, гранты для ветеранов и их супругов, а также создание и развитие перерабатывающих предприятий, садоводства, виноградарства и тепличного хозяйства.
Заявки могут подавать как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта в ведении бизнеса.
Напомним, ранее программой воспользовался бренд крафтовой продукции и получил грант на оборудование по уходу за полем и обработке сырья. Получение гранта от программы "Власна справа" стало толчком для развития бизнеса.