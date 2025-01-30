Металообробне підприємство в Чернівцях за грантові кошти оновило обладнання та зміцнило виробничі потужності

Завдяки грантовій програмі “Зроблено в Україні” металообробне підприємство змогло придбати сучасне обладнання та укріпити свої виробничі можливості.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що відомо про підприємство

Підприємство "Сітка Захід Україна" продемонструвало стійкість у кризових умовах, зазначає пресслужба.

Після повномасштабного вторгнення, що порушило ланцюги постачання, компанія змогла знайти рішення завдяки участі в грантовій програмі для переробних підприємств.

Отримавши 8 мільйонів гривень, підприємство придбало необхідне обладнання для самостійного виготовлення дроту, що дозволило забезпечити стабільну роботу навіть під час війни.

Скорочення залежності від постачальників дозволило підприємству стабілізувати виробництво та зосередитися на розвитку.

За даними YouControl, компанія зареєстрована в 2019 році в Чернівцях.

Розмір статутного капіталу складає 47,4 млн грн.

Про виробництво та експорт продукції

Завдяки новому обладнанню компанія може виготовляти до 25 тонн дроту на день, розширює асортимент продукції та знижує витрати.

Одночасно підприємство виконало умову гранту – створило двадцять п’ять нових робочих місць, автоматизувавши частину фізично важкої праці та залучивши до роботи жінок.

Сьогодні до 30% продукції підприємства експортується в Європу, зокрема до Польщі, Франції та Литви.

Уточнюється, що "Сітка Захід Україна" успішно презентувала свої розробки на спеціалізованій виставці в Німеччині.

Компанія активно працює над отриманням нового гранту від міжнародної організації та планує розширення, створюючи мережу офлайн-магазинів у Європі.

Про "Зроблено в Україні" та "єРобота"

"Зроблено в Україні" - це ініціатива орієнтована на підтримку вітчизняного виробництва та стимулювання попиту на українські товари.

Основною метою кампанії є заохочення українців до підтримки вітчизняних виробників, що в свою чергу сприятиме зростанню валового внутрішнього продукту країни.

Урядовий проєкт "єРобота" є частиною ініціативи "Зроблено в Україні" і має на меті стимулювання розвитку бізнесу та створення нових робочих місць.

Програма пропонує різноманітні гранти, зокрема мікрогранти для відкриття чи розвитку власного бізнесу, гранти для ветеранів та їхніх подружжів, а також на створення і розвиток переробних підприємств, садівництва, виноградарства та тепличного господарства.

Заявки можуть подавати як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду у веденні бізнесу.

Нагадаємо, раніше програмою скористався бренд крафтової продукції та отримав грант на обладнання для догляду за полем і обробки сировини. Отримання гранту від програми "Власна Справа" стало поштовхом для розвитку бізнесу.