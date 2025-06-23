Минагрополитики обновило "Государственный аграрный реестр": какие возможности теперь доступны

Министерство аграрной политики и продовольствия ввело новый функционал в информационно-коммуникационной системе "Государственный аграрный реестр" (ГАР). Обновление призвано сделать использование системы более удобным для аграриев и упростить администрирование в сельскохозяйственной отрасли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

"Эти обновления — еще один шаг к цифровому удобству, открытости и надежности в работе с Государственным аграрным реестром", — подчеркнул министр.

Теперь в ДАР доступно:

загрузка подъемников из ГАР и Государственного реестра производителей сельскохозяйственной продукции;

проверка подъемника по уникальному номеру через открытый веб-интерфейс;

автоматическое присвоение статуса активного сельхозпроизводителя;

просмотр истории изменений статуса для полной прозрачности.

Порядок функционирования информсистемы ДАР

Функционирование "Государственного аграрного реестра" предполагает :

усовершенствование механизмов предоставления государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции, обеспечив прозрачность и справедливость распределения ресурсов;

обеспечение интеграции с другими государственными реестрами, кадастрами и информационными системами для унификации и актуализации информации;

гарантирует соблюдение законодательных требований по защите персональных данных и кибербезопасности.

О Государственном аграрном реестре

Развитие ГАР включено в план Украины в рамках программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility как ключевой инструмент модернизации аграрного сектора. Согласно этому плану, до первого квартала 2026 года более 80% государственной агроподдержки должны предоставляться именно через ГАР. В сочетании с предстоящим запуском Выплатного агентства, которое будет администрировать финансирование, ГАР станет базой для реализации аграрной поддержки по стандартам ЕС.

Напомним, 12 февраля, стартовал прием заявок на бюджетную субсидию для производителей сельскохозяйственной продукции через ГАР. Поддержка направлена на обрабатывающих землю и работающих на продовольственную безопасность страны. Сельхозпроизводители смогут получить субсидию в размере 4000 грн на гектар. Финансовая поддержка будет доступна аграриям, имеющим от 1 до 120 га в собственности или пользовании. В 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, которые не получали ее в 2024 году.