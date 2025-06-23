Мінагрополітики оновило "Державний аграрний реєстр": які можливості тепер доступні

Міністерство аграрної політики та продовольства запровадило новий функціонал в інформаційно-комунікаційній системі “Державний аграрний реєстр” (ДАР). Оновлення покликані зробити використання системи зручнішим для аграріїв та спростити адміністрування в сільськогосподарській галузі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Ці оновлення — ще один крок до цифрової зручності, відкритості та надійності в роботі з Державним аграрним реєстром", - наголосив міністр.

Тепер у ДАР доступне:

завантаження витягів з ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції;

перевірка витягу за унікальним номером через відкритий веб-інтерфейс;

автоматичне присвоєння статусу активного сільгоспвиробника;

перегляд історії змін статусу для повної прозорості.

Порядок функціонування інформсистеми ДАР

Функціонування "Державного аграрного реєстру" передбачає:

удосконалення механізмів надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції, забезпечивши прозорість і справедливість розподілу ресурсів;

забезпечення інтеграції з іншими державними реєстрами, кадастрами та інформаційними системами для уніфікації та актуалізації інформації;

гарантує дотримання законодавчих вимог щодо захисту персональних даних і кібербезпеки.

Про Державний аграрний реєстр

Розвиток ДАР включено до плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору. Згідно з цим планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР. У поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами ЄС.

Нагадаємо, 12 лютого, стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для виробників сільськогосподарської продукції через ДАР. Підтримка направлена на тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни. Сільгоспвиробники зможуть отримати субсидію у розмірі 4 000 грн на гектар. Фінансова підтримка буде доступна для аграріїв, які мають від 1 до 120 га у власності чи користуванні. В 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році.