Минцифры запускает Sandbox — поддержку для ИИ- и блокчейн-стартапов

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске Sandbox – проекте комплексной поддержки стартапов, работающих с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Инициатива создана для команд, разрабатывающих инновационные решения в сферах государственного управления, медицины, биотехнологий, агротехнологий, образования и обороны.

Sandbox подразумевает индивидуальный аудит продукта стартапа от команды специалистов. Участники получат конфиденциальные консультации по анализу ошибок и рекомендациям по совершенствованию продуктов. Все материалы предоставляются только самой команде – подписывается соглашение о неразглашении (NDA).

В Минцифре подчеркивают, что стартапы – это не только развитие бизнеса, но и усиление государства. Поэтому Sandbox направлен на создание технологических решений, которые помогут трансформировать ключевые отрасли и усилить инфраструктуру страны.

Условия участия в Sandbox:

компания зарегистрирована в Украине;

стартап работает с технологиями искусственного интеллекта или блокчейна;

продукт создается для одного из направлений: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, EdTech или DefenseTech; есть прототип или опытный образец;

на ранней стадии – частично готовая техническая документация и финансирование от инвесторов.

Проект реализуется Минцифрой совместно с Украинским фондом стартапов при поддержке инициативы UK DIGIT, внедряемой Фондом Евразия и финансируемой UK Dev.

Напомним, еще в конце прошлого года Кабинет министров принял постановление о создании Sandbox – специального инструмента для поддержки инновационных компаний, позволяющего тестировать и развивать высокотехнологичные продукты под надзором государства.