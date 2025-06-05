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Мінцифри запускає Sandbox — підтримку для ШІ- та блокчейн-стартапів
Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск Sandbox — проєкту комплексної підтримки стартапів, що працюють із технологіями штучного інтелекту (ШІ) та блокчейну.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Ініціатива створена для команд, які розробляють інноваційні рішення у сферах державного управління, медицини, біотехнологій, агротехнологій, освіти та оборони.
Sandbox передбачає індивідуальний аудит продукту стартапу від команди фахівців. Учасники отримають конфіденційні консультації з аналізом помилок і рекомендаціями для вдосконалення продуктів. Усі матеріали надаються лише самій команді — підписується угода про нерозголошення (NDA).
У Мінцифри підкреслюють, що стартапи — це не лише розвиток бізнесу, а й посилення держави. Саме тому Sandbox спрямований на створення технологічних рішень, які допоможуть трансформувати ключові галузі та посилити інфраструктуру країни.
Умови участі в Sandbox:
- компанія зареєстрована в Україні;
- стартап працює з технологіями штучного інтелекту або блокчейну;
- продукт створюється для одного з напрямів: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, EdTech або DefenseTech;є прототип або дослідний зразок;
- на ранній стадії — частково готова технічна документація та фінансування від інвесторів.
Проєкт реалізується Мінцифрою спільно з Українським фондом стартапів за підтримки ініціативи UK DIGIT, що впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.
Нагадаємо, ще в кінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Sandbox — спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.