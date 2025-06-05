Мінцифри запускає Sandbox — підтримку для ШІ- та блокчейн-стартапів

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск Sandbox — проєкту комплексної підтримки стартапів, що працюють із технологіями штучного інтелекту (ШІ) та блокчейну.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Ініціатива створена для команд, які розробляють інноваційні рішення у сферах державного управління, медицини, біотехнологій, агротехнологій, освіти та оборони.

Sandbox передбачає індивідуальний аудит продукту стартапу від команди фахівців. Учасники отримають конфіденційні консультації з аналізом помилок і рекомендаціями для вдосконалення продуктів. Усі матеріали надаються лише самій команді — підписується угода про нерозголошення (NDA).

У Мінцифри підкреслюють, що стартапи — це не лише розвиток бізнесу, а й посилення держави. Саме тому Sandbox спрямований на створення технологічних рішень, які допоможуть трансформувати ключові галузі та посилити інфраструктуру країни.

Умови участі в Sandbox:

компанія зареєстрована в Україні;

стартап працює з технологіями штучного інтелекту або блокчейну;

продукт створюється для одного з напрямів: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, EdTech або DefenseTech;є прототип або дослідний зразок;

на ранній стадії — частково готова технічна документація та фінансування від інвесторів.

Проєкт реалізується Мінцифрою спільно з Українським фондом стартапів за підтримки ініціативи UK DIGIT, що впроваджується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Нагадаємо, ще в кінці минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Sandbox — спеціального інструмента для підтримки інноваційних компаній, що дозволяє тестувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.