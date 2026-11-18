Министерство финансов Украины во вторник, 17 ноября 2026 года, провело аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по итогам которого привлекло в государственный бюджет 11,05 миллиарда гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Наибольший объем поступил от размещения валютных бумаг, в то же время гривневые облигации двух выпусков обеспечили более 3,2 миллиарда гривен.

В частности, гривневые облигации сроком обращения 1,2 года под 15,07% годовых принесли бюджету 1,146 миллиарда гривен, бумаги в гривне сроком на 2,3 года с доходностью 16,27% годовых обеспечили 2,058 миллиарда гривен, а облигации в евро сроком оборота3,0 миллионов евро.

По данным Минфина, с начала 2026 года государство уже привлекло через ОВГЗ более 384,14 миллиарда гривен, а с начала полномасштабной войны - почти 2,41 триллиона гривен.

Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Напомним, ранее сообщалось, что вложения украинцев в ОВГЗ обновили рекорд и портфель граждан вырос до 173,1 миллиарда гривен. По состоянию на 2 ноября 2026 г. объем гособлигаций в собственности физических лиц обновил исторический максимум, увеличившись за месяц на 5,6 миллиарда гривен, или на 3,3%.