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Минобороны автоматизировало учет средств РЭБ с помощью SAP: как изменилась логистика

Минобороны
Минобороны автоматизировало учет средств РЭБ

Министерство обороны Украины совместно с командованием Сил логистики Вооруженных сил Украины автоматизировало учет средств радиоэлектронной борьбы с помощью системы SAP. Нововведение стало существенным шагом к цифровизации логистики в секторе безопасности и обороны.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Автоматизация позволила значительно ускорить обмен информацией между Агентством оборонных закупок, Центральным управлением по обеспечению специальных войск и базами хранения.

Благодаря внедрению электронного наряда объем бумажных документов уменьшился в четыре раза, а обмен необходимыми данными сейчас происходит мгновенно.

Среди ключевых изменений – возможность онлайн-отслеживания статуса документов. Это снимает необходимость телефонных звонков для уточнения остатков или движения средств РЕБ. Как результат – повышается оперативность, прозрачность и точность учета.

В ведомстве отметили, что следующим этапом цифровизации станет внедрение автоматизированных процессов непосредственно в воинских частях. В Минобороны отмечают, что это значительно улучшит логистику и обеспечение в условиях военного положения.

Минобороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины запустили онлайн-платформу для военнослужащих "Военный ассистент". Платформа призвана облегчить процесс подачи рапортов, заявлений и других официальных документов.

Автор:
Татьяна Гойденко