Міноборони автоматизувало облік засобів РЕБ за допомогою SAP: як змінилася логістика

Міністерство оборони України спільно з командуванням Сил логістики Збройних сил України автоматизувало облік засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) за допомогою системи SAP. Нововведення стало суттєвим кроком до цифровізації логістики в секторі безпеки й оборони.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Автоматизація дозволила значно прискорити обмін інформацією між Агенцією оборонних закупівель, Центральним управлінням забезпечення спеціальних військ та базами зберігання.

Завдяки впровадженню електронного наряду, обсяг паперових документів зменшився у чотири рази, а обмін необхідними даними тепер відбувається миттєво.

Серед ключових змін — можливість онлайн-відстеження статусу документів. Це знімає потребу у телефонних дзвінках для уточнення залишків чи руху засобів РЕБ. Як результат — підвищується оперативність, прозорість і точність обліку.

У відомстві зазначили, що наступним етапом цифровізації стане впровадження автоматизованих процесів безпосередньо у військових частинах. У Міноборони наголошують, що це значно покращить логістику та забезпечення в умовах воєнного стану.

Додамо, що Міноборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України запустили онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент”. Платформа покликана полегшити процес подачі рапортів, заяв та інших офіційних документів.