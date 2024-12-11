Минобороны передало Силам обороны более 1,2 млн дронов, еще 100 тыс. поступят к концу декабря

Министерство обороны Украины продолжает активно снабжать Силы обороны современными беспилотными летательными аппаратами (дронами) для усиления обороноспособности и повышения эффективности боевых операций.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

За 11 месяцев 2024 года Силы обороны получили более 1,2 миллиона дронов разных типов, среди которых разведывательные, ударные и FPV-дроны-камикадзе.

В ключевые категории дронов, переданных военным, входят:

Разведывательные мультироторные дроны – более 40 000 единиц, из них более 12 000 способны работать ночью.

– более 40 000 единиц, из них более 12 000 способны работать ночью. Разведывательные дроны самолетного типа – около 5 000 единиц, включая модели Shark, ГОР и Фурия.

– около 5 000 единиц, включая модели Shark, ГОР и Фурия. Ударные дроны глубинного поражения – более 6 000 единиц, в том числе Ан-196 "Февраль" и Firepoint.

– более 6 000 единиц, в том числе Ан-196 "Февраль" и Firepoint. Многоразовые ударные БПЛА – более 2 000 единиц, такие как Nemesis, Летучая мышь и Вампир.

– более 2 000 единиц, такие как Nemesis, Летучая мышь и Вампир. FPV-дроны многоразового использования – более 5000 единиц.

Кроме этого, Госспецсвязь передала более 1,1 миллиона FPV-дронов-камикадзе, заказанных Министерством обороны для боевых подразделений.

До конца декабря 2024 планируется дополнительно передать еще 100 000 беспилотников, чтобы обеспечить фронт необходимыми средствами для выполнения задач.

Масштабное снабжение дронов подчеркивает приоритетность современных технологий в защите страны и ведении войны в условиях современного поля боя.

Добавим, украинские производители впервые приняли участие в серии международных тендеров коалиции дронов, состоявших из двух лотов: на производство усовершенствованных FPV-дронов с автономными функциями и устойчивой связью, а также дронов-перехватчиков.

Кроме этого, участники из Brave1 с июня работали над созданием украинского аналога китайского БПЛА Mavic. Сейчас уже 3 таких отечественных дрона используют на фронте.