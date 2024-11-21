Уже более 30 школ операторов БпЛА получили сертификаты

С момента введения экспериментального проекта сертификации школ пилотов БпЛА, стартовавшего в начале октября, Министерство обороны Украины выдало сертификаты школ 33 организациям.

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Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Там отметили, что целью является апробация новых подходов для наращивания объемов подготовки будущих операторов, инструкторов и членов внешних экипажей беспилотных летательных аппаратов и беспилотных авиационных комплексов (БпЛА/БпАК) для Сил обороны Украины.

"Воевать должны дроны, а люди – ими управлять с безопасного расстояния. Сегодня управлять беспилотником – это уже не хобби, а требование времени. В ВСУ возросло количество подразделений беспилотных систем, есть спрос на такие вакансии. Именно поэтому мы должны увеличивать количество сертифицированных школ, где люди могут пройти профессиональную подготовку", – подчеркнул заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

Кто занимается сертификацией школ операторов БпЛА

Согласно сообщению Минобороны, непосредственно процессом занимается Главное управление государственной авиации Украины, из представителей которого сформирована комиссия по сертификации. Там рассматриваются заявления от организаций и в течение пяти дней принимается решение о выдаче сертификата школы или аргументированный отказ в его выдаче.

К проведению практического экзамена сертифицированные школы привлекают представителей учебных центров ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны. По результатам сдачи практического экзамена выпускникам школ предоставляются сертификаты с рекомендациями по присвоению военно-учетной специальности (ВУС).

Выпускники школ, не являющихся военнослужащими, могут получить ВУС после получения статуса военнослужащего и прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Военнослужащие, проходящие обучение в сертифицированных школах, могут получить ВУС по результатам успешной сдачи практического экзамена.

Также предусмотрено ведение списка сертифицированных школ и их выпускников. В Минобороны отмечают, что это позволит знать потенциал подготовленных операторов БпЛА, а Силы обороны смогут назначать специалистов на должности, связанные с использованием беспилотных систем.

Программа сертификации школ операторов БпЛА

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что правительство дало старт созданию сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов 1 октября 2024 года.

Чтобы получить сертификат, учреждение должно:

Проводить обучение по управлению или изготовлению дронов. Иметь более трех беспилотников для тренировки и сертификации пилотов. Иметь обучающие программы для подготовки пилотов на этих аппаратах. Нанять более трех сертифицированных инструкторов для проведения обучения.

Первой сертифицированной школой операторов БпЛА стала 17 октября 2024 года Global Drone Academy.

Напомним, на базе одного из учебных центров ВСУ была создана первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов (БпНК). Сейчас уже проходит обучение будущих специалистов.