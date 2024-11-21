Вже понад 30 шкіл операторів БпЛА отримали сертифікати

З моменту запровадження експериментального проєкту сертифікації шкіл пілотів БпЛА, який стартував на початку жовтня, Міністерство оборони України видало сертифікати шкіл 33 організаціям.

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Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Там зазначили, що проєкт має на меті апробацію нових підходів для нарощування обсягів підготовки майбутніх операторів, інструкторів та членів зовнішніх екіпажів безпілотних літальних апаратів і безпілотних авіаційних комплексів (БпЛА/БпАК) для Сил оборони України.

"Воювати мають дрони, а люди – ними керувати із безпечної відстані. Сьогодні керувати безпілотником – це вже не хобі, а вимога часу. У ЗСУ зросла кількість підрозділів безпілотних систем, є попит на такі вакансії. Саме тому ми маємо збільшувати кількість сертифікованих шкіл, де люди можуть пройти фахову підготовку", – наголосив заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

Хто займається сертифікацією шкіл операторів БпЛА

Згідно з повідомленням Міноборони, безпосередньо процесом займається Головне управління державної авіації України, з представників якого сформована комісія із сертифікації. Саме там розглядаються заяви від організацій та протягом п’яти днів приймається рішення про видачу сертифікату школи або аргументовану відмову у його видачі.

До проведення практичного іспиту сертифіковані школи залучають представників навчальних центрів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони. За результатами складання практичного іспиту випускникам шкіл надаються сертифікати з рекомендаціями щодо присвоєння військово-облікової спеціальності (ВОС).

Випускники шкіл, які не є військовослужбовцями, можуть отримати ВОС після набуття статусу військовослужбовця та проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Військовослужбовці, які проходять навчання в сертифікованих школах, можуть отримати ВОС за результатами успішного складання практичного іспиту.

Також передбачено ведення списку сертифікованих шкіл та їх випускників. В Міноборони зазначають, що це дозволить знати потенціал з підготовлених операторів БпЛА, а Сили оборони зможуть призначати фахівців на посади, що пов’язані з використанням безпілотних систем.

Програма сертифікації шкіл операторів БпЛА

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що уряд дав старт створенню сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів дронів 1 жовтня 2024 року.

Щоб отримати сертифікат, заклад має:

Проводити навчання з керування чи виготовлення дронів. Мати більш як три безпілотники для тренування і сертифікації пілотів. Мати навчальні програми для підготовки пілотів на цих апаратах. Найняти більше ніж трьох сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Першою сертифікованою школою операторів БпЛА стала 17 жовтня 2024 року Global Drone Academy.

Нагадаємо, на базі одного з навчальних центрів ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів (БпНК). Наразі вже відбувається навчання майбутніх фахівців.