У ЗСУ створили першу школу підготовки операторів наземних безпілотників

На базі одного з навчальних центрів ЗСУ створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів (БпНК). Наразі вже відбувається навчання майбутніх фахівців.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що школу було створено відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського.

Як проходить навчання

Згідно з повідомленням Генштабу, військовослужбовці проходять підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів – логістичних, спеціальних та інженерних.

Також триває робота над масштабуванням проєкту і його вдосконаленням у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

За словами начальника Управління інноваційної діяльності ЗСУ полковника Віталія Добрянського, навчання операторів БпНК відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності.

Для забезпечення належного та якісного рівня їхньої підготовки створені спеціалізовані програмні засоби та використовуються тренувальні зразки БпНК.

Він зауважив, що є вкрай важливим, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БпНК.

"Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку Збройних Сил України є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів БпНК", - підсумував Добрянський.

Раніше Delo.ua писало, що українські оборонні інновації переживають сплеск розвитку в царині саме тих роботів, які мають виконувати роботу піхотинця — дистанційно керовані платформи з кулеметами чи логістичні роботи-евакуатори. Детальніше читайте в статті "Кількість державних грантів на розробки наземних безпілотників зросла в десятки разів. Коли роботи замінять піхоту".

Також повідомлялося, що наземні безпілотні та роботизовані платформи й системи використовуються Силами оборони України не лише для евакуації поранених бійців та логістичних задач, їх застосовують і для вогневої підтримки. Наразі в частині підрозділів вже сформовано окремі роти операторів, котрі керують даною технікою.