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В деяких підрозділах ЗСУ вже діють роти операторів наземних безпілотних систем - керівник СБС
Наземні безпілотні та роботизовані платформи й системи використовуються Силами оборони України не лише для евакуації поранених бійців та логістичних задач, їх застосовують і для вогневої підтримки. Наразі в частині підрозділів вже сформовано окремі роти операторів, котрі керують даною технікою. Про це на прес-конференції в Києві повідомив керівник Сил безпілотних систем (СБС) полковник Вадим Сухаревський, відповідаючи на питання кореспондента видання Delo.ua.
За його словами, деякі бригади СОУ ще у 2022 році почали застосовувати наземні безпілотні платформи для мінування або як дрони-камікадзе. Однак, перетворення такої техніки на бойову та оснащення її засобами вогневого ураження відбулося з певною затримкою. Її викликав вибір концепції техніки, а саме які кулемети на неї встановити: радянського зразка або виробництва країн НАТО.
Фактично, процес оснащення кулеметами проводився паралельно, і зараз в Україні є машини з озброєнням обох типів. Примітно, що обидва продемонстрували високу ефективність вогневого супроводу дій піхоти, підкреслив керівник СБС.
"Концепт "вогневе ураження-мінування-розмінування-камікадзе", а також логістика та евакуація, це якраз про те, що в деяких підрозділах ЗСУ вже діють роти наземних роботизованих платформ, і вони працюють саме на ці задачі. Наша мета – щоб наземні безпілотні комплекси при комплексному застосуванні виконували задачі на окремій ділянці фронту, захищаючи, наприклад, одну позицію від штурму. Це реально, і я в це вірю", - уточнив Вадим Сухаревський.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В Україні офіційно створено окремий рід військ - Сили безпілотних систем
В Україні 11 червня 2024 року почали функціонувати Сили безпілотних систем (СБС). Наразі Україна є єдиною країною у світі з такими підрозділами, виділеними в окремий рід військ.
СБС використовуватиме у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні та підводні дрони, наземні безпілотні та роботизовані системи.
Під час презентації нового роду військ його керівник Вадим Сухаревський підкреслив, що з 2022 року інновації українців у застосуванні безпілотних військових систем продемонстрували ефект, порівнянний за історичним значенням з появою літаків на полі бою.
Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів: розвідувальних, ударних, морських, дронів великої дальності, роботизованих комплексів.
Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — "миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників". Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їх роль у сучасній війні.
Підрозділи СБС мають вийти на повні бойові спроможності до кінця 2024 року. Також планується відкриття декількох рекрутингових центрів для підбору спеціалістів в новий вид військ.
11 червня новий рід військ запустив офіційний сайт, YouTube-канал, Telegram-канал та розпочав рекрутинг.