В некоторых подразделениях ВСУ уже действуют роты операторов наземных беспилотных систем – руководитель СБС

Наземные беспилотные и роботизированные платформы и системы используются силами обороны Украины не только для эвакуации раненых бойцов и логистических задач, их применяют и для огневой поддержки. В настоящее время в части подразделений уже сформированы отдельные роты операторов, управляющих данной техникой. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель сил беспилотных систем (СБС) полковник Вадим Сухаревский, отвечая на вопросы корреспондента издания Delo.ua.

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По его словам, некоторые бригады СОУ еще в 2022 году начали применять наземные беспилотные платформы для минирования или в качестве дронов-камикадзе. Однако превращение такой техники в боевую и оснащение ее средствами огневого поражения происходило с определенной задержкой. Она была вызвана выбором концепции техники, а именно, какие пулеметы на нее установить: советского образца или производства стран НАТО.

Беспилотная наземная платформа украинского производства. Фото: Delo.ua

Фактически процесс оснащения пулеметами проводился параллельно, и сейчас в Украине есть машины с вооружением обоих типов. Характерно, что оба продемонстрировали высокую эффективность огневого сопровождения действий пехоты, подчеркнул руководитель СБС.

"Концепт "огневое поражение-минирование-разминирование-камикадзе", а также логистика и эвакуация, это как раз о том, что в некоторых подразделениях ВСУ уже действуют роты наземных роботизированных платформ, и они работают именно на эти задачи. Наша цель – чтобы наземные беспилотные комплексы при комплексном применении выполняли задачи на отдельном участке фронта, защищая, например, одну позицию от штурма. Это реально, и я в это верю", – уточнил Вадим Сухаревский.

В Украине официально создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем

В Украине 11 июня 2024 начали функционировать Силы беспилотных систем (СБС). Украина является единственной страной в мире с такими подразделениями, выделенными в отдельный род войск.

ССС будет использовать в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные дроны, наземные беспилотные и роботизированные системы.

В ходе презентации нового рода войск его руководитель Вадим Сухаревский подчеркнул, что с 2022 года инновации украинцев в применении беспилотных военных систем продемонстрировали эффект, сравнимый по историческому значению с появлением самолетов на поле боя.

Силы беспилотных систем будут заниматься комплексным планированием военных операций с применением БПЛА, курировать развитие дронов всех видов: разведывательных, ударных, морских, дронов большой дальности, роботизированных комплексов.

Логотипом нового рода войск избрали стальную ласточку — "миролюбивое создание, превращающееся в хладнокровную машину мести для обидчиков". Это изображение сгенерировал искусственный интеллект, символизирующий акцент на технологиях и их роли в современной войне.

Подразделения ССС должны выйти на полные боевые способности до конца 2024 года. Также планируется открытие нескольких рекрутинговых центров для подбора специалистов в новый вид войск.

11 июня новый род войск запустил официальный сайт, YouTube-канал, Telegram-канал и начал рекрутинг.